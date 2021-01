Covid, Súdna mapa, Kolíková, Kotleba,..v tomto článku o to nejde...alebo kúsok aj hej?

Ak hľadáte niektorú z týchto "novodobých" senzácií, nepokračujte v čítaní tohoto článku. Nič z toho tu nenájdete. A vlastne.. teraz, keď sa spätne na svoj článok pozerám, slovo Covid som použil raz, Súdna mapa trikrát...

Dnes som si na na https://kosice.korzar.sme.sk/c/22576754/zena-po-brutalnej-bitke-ochrnula-druh-dostal-styri-roky.html prečítal článok o tom, ako chlapík na trávnatej ploche na Lomonosovovej ulici v Košiciach dobil svoju družku tak, že ochrnula. Mimochodom, Lomonosovova je celkom blízko miesta, kde bývam a kadiaľ sa v čase pred Covidom (to je ako keby som písal v čase pred Kristom a po Kristovi...takmer doslova) a v čase tohoto trestného činu premávali moje deti vo veku 10 a 14 rokov na futbalové tréningy. Výsledkom súdneho procesu bolo, že chlapík schytal "brutálne" 4 roky nepodmienečne s minimálnym stupňom stráženia. A to len preto, že citujem Korzár:

"Súd sa preto zaoberal iba listinnými dôkazmi, najmä registrom trestov. V ňom mal Mikuláš tri záznamy, ten posledný z januára 2020. Za ublíženie na zdraví svojej družke dostal dva roky väzenia s odkladom na skúšobnú dobu tri roky."

Takže pre laikov: Chlapík v podmienke, dobije družku tak, že ochrnie a samozrejme poľahčujúcou okolnosťou je, že družka má zúžený chrbticový kanál a keby chlapík dobil normálnu zdravú ženu (pamätajme, že chlapík je v podmienke), tak by neochrnula. No neviem, možno som iba ja divný a celé to sa mi zdá nenormálne.

Ak k tomu celému kontextu pridám to, že pred polrokom senát Okresného súdu KE II, ktorému predsedala tá istá sudkyňa, odsúdil 25 ročného chlapca za fajčenie marihuany v krčme, ktorý bol v podmienke za fajčenie marihuany, na 12,5 roka plus premena podmienky 2,5 roka (pre laikov spolu 15 rokov nepodmienečne), tak rozmýšľam v akom spoločenstve to žijem. Mne je jedno, že si niekto fajčí trávu, ale nie je mi jedno keď ma niekto alebo mojich blízkych kope alebo bije - do ochrnutia. Toto považujem za obmedzovanie svojej slobody, ale to že si niekto fajčí trávu, tak to ma vôbec neobmedzuje, to obmedzuje iba ak asi jeho. Neskôr na to príde...aj sám.

Samozrejme sudcovia by teraz namietali: Veď to nie my, to poslanci schválili také zákony. Na druhej strane sa strašne ohradzujú voči súdnej mape a ďalším zásahom zo strany politikov: Nie, nie, žiadna súdna mapa: My sme nezávislí a chceme ostať nezávislí.

Tak nech si sudcovia vyberú: Sme nezávislí a máme svoj vlastný rozum a charakter, alebo sme bábky v rukách politikov a rozhodujeme podľa toho ako nám povedia svojimi zákonmi, ale potom sa nesťažujme, že nám tu dávajú nejakú súdnu mapu.

Stále som nás Slovákov považoval za dobrých a rozumných ľudí (asi 9 krát som stratil peňaženku, z toho 7 krát sa mi vrátila s dokladmi aj peniazmi, raz bez peňazí a raz vôbec). Niektorí ma dokonca naučili, že je normálne, že keď ti čašníčka vydá omylom viac, tak sa nepoteš a neuteč, ale povedz jej to... aj keď bude strašne prekvapená, čo hovoríš.

Preto si myslím, že Slováci by mohli tušiť, že dokopať niekoho je horšie ako zafajčiť si v krčme marihuanu a teda tie tresty by mali byť prinajlepšom alebo prinajhoršom opačné. Alebo sa v nás mýlim?