Za posledné obdobie spáchalo samovraždu vo väzniciach viacero ľudí

Prečo sme až teraz šokovaní, že sa niekto pokúsil o samovraždu vo vyšetrovacej väzbe, keď takáto vec sa tu už deje dlhodobejšie?

Strašne sa dnes divíme ako je možné, že vo väzení niekto spácha samovraždu. Za posledné roky roky spáchalo vo väzniciach samovraždu N ľudí. Štatistiky si nájdite sami, aby nebolo, že sa hrám s číslami. Zároveň je väčšina tých, ktorí spáchajú samovraždu vo vyšetrovacej väzbe. V prvom rade by som sa pozrel na pár faktov:

- Vo vyšetrovacej väzbe môžbu byť aj ludia, ktorí sú nevinní, resp ktorí spravili "iba" nejakú hlúposť

- Vyšetrovacia väzba je v prísnosti porovnateľná s najhorším stupňom stráženia

- Vyšetrovacia väzba môže trvať dlho 2 až 4 roky (v špeci prípadoch aj tie 4 roky môžu natiahnúť) a to môžete byť stále nevinní

- Vo vyšetrovacej väzbe sedíte v jednej miestnosti (či už sám alebo viacerí) 23 hodín denne.

- Ak nie ste v kolúznej väzbe tam tam sedíte s rôznymi osobami nezávisiac od toho čo ste spravili a či ste vôbec niečo spravili: vrah s pedofilom, pedofilom s huličom trávy alebo všetci spolu a potom možno ešte nejaký nevinný k tomu.

- Máte nárok na hodinovú vychádzku denne - v klietke o rozmeroch pár krát pár metrov.

- Čo sa týka cvičenia môžete tak akurát robiť kľuky, drepy a čo ja viem čo ešte v tej cele alebo v tej klietke

- Nie je veľmi dobré sa pri tom cvičení spotiť, lebo ako muž, máte nárok na sprchu 2krát týždenne

- Ak by ste aj chceli nejak veľmi čítať, tak máte k dispozícii knihy z čias socializmu vo väzenskej knižnici. Môže Vám rodina aj nejaké poslať ale len 2 kilogramy do 3 mesiacov. 2 kg kníh a 23 hodín času denne to máte tak na 2 dni.

- Doteraz sa mohlo telefonovať 20 minút mesiaca a to len napríklad v stredu v kolúznej väzbe samozrejme vôbec.

- Ak vám sa máli väzenská strava a chcete si niečo prikúpiť vo väzenskom bufete nie je problém. Musíte byť však "milionár". Cca za 2 pol násobnú cenu si môžete zakúpiť niečo pod zub.

- Máte aj privilégia: Vybrať si fajčiarsku alebo nefajčiarsku celu, priplatiť si za vlastnú telku, alebo rýchlovarnú kanvicu.

A teraz sa vráťme k bodu. Povedzme, že ste ten nevinný a sedíte tam napr. druhý rok. Kto z nás si môže povedať, že by bol taký silný a neprebehla by mu hlavou myšlienka na samovraždu? Zamýšľať sa nad tým "po" je niekedy neskoro :(.