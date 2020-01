Prosím zodpovedných, aby zaradili alkohol na zoznam omamných látok...

Alebo zvýšenie povedomia o častiach Zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch a Trestného zákona - paragrafy 171, 172 a 47 .

Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch (Zákon č. 139/1998 Z. z.) definuje v paragrafe 2 omamné látky ako:

Omamné látky sú látky vyvolávajúce návyk a psychickú a fyzickú závislosť ľudí charakterizovanú zmenami správania sa so závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami....



Asi je každému jasné bez toho, aby som dával konkrétne príklady a čísla, že alkohol napĺňa vyššie uvedenú definíciu. Ak by to vám jasné nebolo, možem vám dať kontakt na nejakého alkoholika - môžete si s ním podebatovať.

Teraz si skúste predstaviť nasledovné. Nejaký nešťastník sa nájde a vyslyší moju prosbu z úvodu a pripraví návrh zmeny legislatívy na zaradenie alkoholu (alebo etanolu) asi do prvej skupiny omamných látok - keďže nejde o súčasť liečiva - napríklad aj ku látkam ako "Extrakt suchý z rastlín rodu Cannabis, okrem semien". Pri dnešnom počte poslancov 150 na to celé teda stačí 76 ľudí na Slovensku.

Ideme v predstavách ďalej:

Alkohol je teda po dohode 76 ľudí na Slovensku na rovnakom zozname ako napr. rastliny rodu Cannabis, v krčmách predávajú už len nealko pivo a nealko víno prípadne nejaká kofolka tečie prúdom. V obchodoch sa alkohol kúpiť nedá a čierny trh s alkoholom rapídne rastie. Na narodky, na Silvestra pijete detské šampanské alebo Vineu.

Situácia 1: Nejak sa vám to celé nepozdáva a zadovážite si jeden "ploskáčik" domácej alebo pol litra domáceho vínka a na toho Silvestra si jeden niekde pri spoločnej oslave na svahu v duchu hesla - Sám mám málo - aj sám dáte. Ale smola: okolo ide policajná hliadka a zbadá vás ako držíte v ruke fľaštičku. Idete do vyšetrovacej väzby a niekoľko mesiacov prokurátor hlboko rozmýšľa, či vám dá podľa trestného zákona paragraf 171 odstavec 1 alebo dva, čo je 3 roky alebo 5 rokov. Podľa toho, či tú ploskačku považuje za väčší rozsah alebo nie. A v tom celom máte štastie, že ste skúpy a že ste nikoho z kámošov neponúkli, lebo by to bolo horšie. Samozrejme v reále sudcovia nie sú až takí zlí a na prvýkrát vám dajú podmienku. Trošku sa vám ten zápis zle vysvetľuje v práci, ale ináč ste doma. Každý rok máte na Silvestra detské šampanské, ste s rodinou, kámošmi.

Situácia 2: Rovnaká ako situácia 1 až na to, že nie ste skúpy a podelíte sa. Tu už bude prokurátor rozmyšľať o tom, že vás zaradí do paragrafu 172 odsek 1 písmeno c, lebo ste to možno aj zadovážili a určite aj prechovávali po akúkoľvek dobu a teda za to, že nie ste skúpy máte na krku 3 až desať rokov. Tri až desať Silvestrov bez detského šampanského, vianoc bez rodiny, kámošov.

Situácia 3: Tých desať Silvestrov bez detského šampanského vás trápi tak bonznete toho kto vám tú domácu predal. Mate poľahčujúcu okolnosť a zaspávate s čistým svedomím zasa v duchu hesla - Keď mne zdochla koza, tak nech aj susedovi - že chlapík, ktorý vám to, na vaše naliehanie predal, sedí s vami tiež a čelí 15tim rokom, pretože prokurátor sa rozhodol, že tých 30 litrov čo napáli za rok, je značný rozsah a teda paragraf 172 odstavec 3 písmeno c na to sedí ako riť na šerbeľ.

Situácia 4: Výrobcovia v St. Nicolaus si povedali, že aj napriek "fante" 76 ľudí na Slovensku predsa len s výrobou nejakej tej Vodečky neprestanú. Ale aj na nich prichádza mráz. Možno ten istý prokurátor si povie, že chce byť spravodlivý a teda nedá im "značný rozsah" ako v prípade vyššie uvedeného domáceho páliča. Tak im dá veľký rozsah - predsa je to len celoslovenské pôsobenie - takže šup na papier paragraf 172 odstavec 4 písmeno c, čo je 20 až 25 rokov.

Situácia 5: Pokračovanie situácie 1 po niekoľkých rokoch. Už ste aj zabudli, že ste niekedy mali podmienku a čert vás pokúša a poviete si, že si znova ten jeden dva štamprlíky dáte. ÁÁÁ smola, zase ta policajná hliadka. Zase vyšetrovacia väzba. Zase prokurátor, ale teraz už paragraf 172 odstavec 2 písmeno a, ale tentokrát už 10 až 15 rokov. Takže za dva štamprlíky, ktoré ste dobrovoľne vypili sa veziete na jednej lodi s lupičmi, vrahmi, objednávateľmi a sprostredkováteľmi vraždy, znásilnovačmi, prípadne aj nejakými pedofilmi. Tí sa pravdepodobne dostanú von skôr ako vy, lebo zavraždili, znásilnili, sprostredkovali, zneužili iba prvýkrát. Asi ste fakt mali radšej zabiť alebo trtkať ako si tie dva v pokoji vypiť.

Situácia 6: Posledná. Strašne hypotetická. Aj napriek tomu, že ste boli dvakrát nepodmienečne odsúdený, vám ten alkohol chutí, tak si ho dáte aj tretíkrát a a znova vás chytia, tak tam už podľa § 47 čelíte doživotiu. Po celý čas rozmýšľate komu ste vlastne ublížili, že vás obmedzujú na osobnej slobode. Veď obmedzenie osobnej slobody človeka je na to, že sa má ochrániť spoločnosť. A pred čím ju takto chránia? Pred tým, aby ste vy sám nevypili 2 alebo 3 štamprlíky? Divné...

Závery a pointa sú na vás...;)